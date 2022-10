Annika Büsing liest bei Nettetaler Literaturtagen in Schwimmbad : Eine Liebesgeschichte in chlorhaltiger Luft

Nettetal-Kaldenkirchen Einen ungewöhnlichen Ort hatten die Veranstalter der Nettetaler Literaturtage für Annika Büsing ausgesucht. Die Autorin las im Kaldenkirchener Schwimmbad aus ihrem Debutroman. Der passte aus gutem Grund zum Ambiente.

Der Geruch von Chlor lag in der Luft. Einweg-Schuhüberzieher zierten Hunderte Füße und ein beleuchtetes Schwimmbecken trennt das gespannte Publikum von Annika Büsing. Die Autorin und trug jetzt bei den Nettetaler Literaturtagen aus ihrem Debütroman „Nordstadt“ an einem ungewöhnlichen Ort für eine Lesung vor: im Kaldenkirchener Schwimmbad.

Das hat einen einfachen Grund: In Büsings Liebesroman geht es um die Hauptfigur „Nene“. Und die ist Bademeisterin, ihr ganzes Leben dreht sich von Kindesbeinen an ums Schwimmen. Das Schwimmbad ist für sie ein Zufluchtsort. „Uns ist auch kein anderer Ort, als das Nettebad in Kaldenkirchen, für die Lesung in den Sinn gekommen“, sagt Gerd Wagner, Organisator der Nettetaler Literaturtage. „Die chlorhaltige Luft gehört einfach zum Buch dazu.“