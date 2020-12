Auto an Tankstelle in Nettetal geraubt : Angeklagter muss in Psychiatrie bleiben

Das Landgericht Krefeld verhandelte das Verfahren neu. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Nettetal Im April raubte Sebastian M. an einer Tankstelle in Nettetal ein Auto und fuhr damit bis nach Warschau. In einem ersten Verfahren wurde der Angeklagte im November 2019 in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein.

Bleibt der Angeklagte auf Anordnung des Gerichtes in der Psychiatrie oder kann er entlassen werden. Darum geht es in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Krefeld. Im November 2019 hatte die zweite große Strafkammer im Landesgericht Krefeld die Unterbringung des Beschuldigten Sebastian M. in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die Dauer für seine Unterbringung war unbestimmt. Daraufhin legte der Angeklagte Revision ein, so dass das Landgericht Krefeld das Urteil mit den Feststellungen- mit Ausnahme derer zum äußeren Tatgeschehen- aufhob. Nun verhandelte die erste große Strafkammer das Verfahren neu. “Ich möchte nicht mehr in das psychiatrische Krankenhaus. Dort geht es meiner Psyche nur schlechter”, erklärte der Angeklagte.

Der Angeklagte Sebastian M. aus Venlo war am Morgen des 8. April 2019 gegen 2 Uhr morgens zu einer Tankstelle in Nettetal gekommen. Dort habe er die Fahrertüre eines fremden Pkws aufgerissen und den Nettetaler mit einem Küchenmesser bedroht. Er forderte den Fahrer auf, das Auto zu verlassen. Der Angeklagte fuhr mit dem geklauten Auto bis nach Warschau. Dort wollte er eine polnische Sängerin zur Rede stellen. Sebastian M. hält die Liedtexte der Sängerin für obszön. Kurz vor Warschau drehte er jedoch um, da er merkte, dass die Sängerin selber in einem schlechten psychischen Zustand sei.”.

In den Niederlanden spielte sich 2015 ein ähnlicher Vorfall ab. Sebastian M. klaute ebenfalls mit Gewaltandrohung ein Auto und fuhr tatsächlich zu der Sängerin nach Warschau. Außerdem tankte er ohne zu bezahlen, als Statement gegenüber den Raffinerien, „die sich an den armen Leuten bereichern“, sagt er. Ein Sachverständiger schilderte in seinem Gutachten den psychischen Zustand des Sebastian M.: „Der Angeklagte leidet unter einer paranoiden Schizophrenie, welche vermutlich durch den Missbrauch von Betäubungsmitteln entstand.”