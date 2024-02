Mehrere Tatorte in Nettetal Unbekannte schlagen an sieben Autos Scheiben ein

Am Bengerhof liegt die Tatzeit zwischen Mitternacht und 9 Uhr am Samstagmorgen. Eine Zeugin hörte verdächtige Geräusche und sah die Warnblinkanlage an einem Auto gegen 4 Uhr in der Nacht. An der Düsseldorfer Straße wurden die beiden Autos um 14 Uhr am Freitagnachmittag sowie um 2.30 Uhr in der Nacht zu Samstag dort geparkt. Am Grüner Weg stand der betroffene Pkw seit Freitagabend 19 Uhr.