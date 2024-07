Debatte um Halteverbot in Nettetal Schilder-Frust und Schilder-Lust in Glabbach

Renate Hommes hat von ihrem Haus in Glabbach einen guten Blick auf die Straße. Seit etwa einem Monat fällt er auf ein Schild auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das ist neu aufgestellt worden und weist ein Halteverbot für Autos aus, ebenso jeweils ein Schild einige Meter weiter in beide Richtungen. „Ich frage mich, warum? Das ist doch völlig überflüssig“, sagt Hommes. Es fehle Parkraum, wenn Nachbarn Besuch bekämen, findet sie. Und überhaupt: Der Grund, warum vor Jahrzehnten an der Straße einmal Halteverbote ausgesprochen wurde, sei seit 20 Jahren entfallen. Diese nun zu erneuern und vom Ordnungsdienst der Stadt fleißig kontrollieren zu lassen, sei Unsinn. Zumal parkende Autos andere Verkehrsteilnehmer zwingen könnten, langsam zu fahren und so zur Verkehrsberuhigung beitragen könnten. Ulrich Jakobs findet das nicht. Auch er wohnt an der Straße Glabbach, nicht weit von Hommes entfernt, und sagt: „Ich will, dass die Schilder bleiben.“ Parkende Autos könnten ihm beim Ausfahren von seinem Grundstück die Sicht versperren und die Straße sein einfach zu schmal fürs Parken am Rand.