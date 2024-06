Gesamtschule Nettetal Ein Schuljahr ohne warmes Mittagessen

Leistungen des Bildungsund Teilhabepakets für finanzschwache Familien? Zur Verpflegung von Schülern hat das Bundessozialministerium in seiner Beschreibung der im Paket enthaltenen Leistungen einen klaren Satz geschrieben: „Ohne zusätzliche Kosten für die Eltern ist das gemeinschaftliche Mittagessen in Schulen, Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege gesichert.“ Was grundsätzlich natürlich auch in Nettetal gilt, aber im nun endenden Schuljahr an der Gesamtschule in Breyell nicht praktiziert werden konnte – sofern man sich unter Mittagessen eine warme Mahlzeit vorstellt.