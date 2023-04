Traditionsgastronomie in Nettetal Käufer für den Alten Braukeller gesucht

Wilhelm II. war gerade mal etwa zwei Jahre lang Kaiser des Deutschen Reichs, als in Schaag ein Brauhaus gebaut wurde: 1890. Zumindest nennt eine mündliche Überlieferung dies als Entstehungsjahr des Urhauses, aus dem mit der Zeit eine Gastronomie gewachsen ist, in die nicht nur die Schaager über Jahrzehnte gerne einkehrten. „Es gab in Schaag keinen Verein, der nicht bei uns sein Vereinslokal hatte“, sagt Karl-Heinz Bäumges.