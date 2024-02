Alte Kirche in Nettetal Bodensanierung wird zur Puzzle-Arbeit

Ein Stück weiter arbeitet Mitarbeiter Julian Michael Stürzl mit einem Messbecher in der Hand. Sorgfältig setzt der Maurermeister am Kreuz einer Fuge an, um Vergussmörtel aus dem Becher einfließen zu lassen. „Hohlräume treten vor allem in den Kreuzpunkten auf. Dieser Mörtel fließt in die kleinsten Lücken und schließt sie“, erklärt Antonius Kiwall. 24 Stunden muss der Vergussmörtel dabei austrocknen. In dieser Zeit darf er nicht betreten werden. Der befüllte Bereich erhält entsprechende Klebestreifen, damit er erkannt wird.