Denkmäler in Nettetal Alte Kirche, neu erstanden aus Ruinen

Weil die Bevölkerung dank der Industrialisierung zunahm und auch die Kirchengemeinde wuchs, wurde die Alte Kirche zu klein. Eine größere musste her, die 1893 am damaligen Rand Lobberichs eingeweiht wurde. Ein bereits genehmigter Abriss der Alten Kirche wurde dank des Eingreifens der Anwohner verhindert. Bis 1941 wurde sie nur noch als Schulkirche der Rektoratsschule (heute Moschee) und für besondere Anlässe genutzt. Im Krieg wurde sie durch eine fehlgeleitete, im Lobbericher Zentrum explodierende deutsche V1-Rakete sowie durch Artilleriebeschuss beim Einmarsch der Amerikaner im Frühjahr 1945 stark beschädigt. Die Stelle eines Artillerietreffers ist noch heute im Inneren der Kirche in der Turmmauer zu sehen.