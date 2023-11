Veranstaltungen in Nettetal Alte Fabrik will weiter viel Kultur produzieren

Am Konzept für die Fabrik will Terstappen nicht groß rütteln. Sie will dort viel Kultur ermöglichen, aber auch etwas anders gelagerte Events, die Geld in die Kasse bringen, um weniger einträgliche Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. So stellt sie die Fabrik und ihre großen und kleinen Räume etwa auch für Veranstaltungen, Seminare und Empfänge von Unternehmen oder Stadt zur Verfügung. Auch mehrtägige Messen von Firmen sind möglich und wären in größerer Zahl auch willkommen. In diesem Bereich mehr Buchungen zu gewinnen, ist ein Ziel, das Terstappen weiter verfolgen will.