Karneval in Nettetal Alexander Heymann – ein Prinz im jahrelangen Wartestand

„Damals war ich enttäuscht. Aber rückblickend bin ich froh, dass so mehr Zeit hatte, mich vorzubereiten“, sagt Heymann heute. Binnen weniger Monate in die Rolle hineinzuwachsen und auch noch die vielen Organisations-Aufgaben zu bewältigen, das wäre schon mehr als sportlich gewesen. „Jetzt wird sicher auch alles viel schöner. Heute muss man nicht mehr über Masken nachdenken, wir können auch wieder in Altenheime, Schulen und Kindergärten und das macht ja auch großen Spaß“, sagt Heymann. Und fügt hinzu: „Jetzt darf bloß nichts mehr passieren.“ Will heißen: Es darf nicht wieder was dazwischen kommen. Die zunächst unfreiwillig gewonnene Zeit hat ihm noch einen weiteren Vorteil in die Hände gespielt. Der Vorstand der Kaldenkirchener Karnevalsvereins ist inzwischen um Mitglieder dreier weiterer Karnevals-Vereine – Löther Rieser, Kolping und Alles det met – erweitert worden. Und damit steht nun ein größeres Team zur Verfügung, das Heymann unterstützen kann. Darunter sind auch schon erfahrene Ex-Prinzen, etwa Jürgen Ihlo, der Vorsitzende des Kaldenkirchener Karnevalsvereins, dem Heymann ebenso angehört wie dem Löther Rieser.