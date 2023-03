Rückschlag in Nettetal Aldi zieht Bauantrag für Breyell zurück

Die Discounter-Kette Aldi hat einen Bauantrag für das Gelände der ehemaligen Tankstelle in Breyell zurückgezogen. Das teilte Nettetals Stadtplanungs-Chef Markus Grühn jetzt den Politikern im Planungsausschuss des Stadtrates mit. Vorausgegangen waren über längere Zeit Gespräche, an denen neben dem Eigentümer des Geländes und Aldi unter anderem auch die Stadt beteiligt war. Offenkundig ist es dabei zu keiner Einigung gekommen. Grühn gibt die Hoffnung jedoch nicht auf, dass sich das Blatt noch einmal wendet. In der kommenden Woche werde es weitere Gespräche geben, sagt Grühn. Aldi Süd hatte seine Filiale an der Josefstraße in Breyell Ende 2021 geschlossen. Schon damals hieß es – obschon vom Unternehmen nicht bestätigt – dass Aldi einen Neubau in Breyell plane. Der Boden auf dem Gelände der ehemaligen, seit Jahren vor sich hin rottenden Tankstelle ist wegen Altlasten untersucht worden. Dass Aldi einen Bauantrag zurückgezogen habe, sei „keine gute Nachricht“, meinte Grünen-Fraktionsvorsitzender Guido Gahlings. Er habe die Sorge dass die Tankstellen-Ruine nicht „elegant“ beseitigt werden könne.