Mit Nettetaler Stadtmeisterschaft Aktionswoche für barrierefreie Stadt

Hohe Bordsteinkanten, Treppenstufen, unebenes Pflaster – ob und wo es so etwas in Lobberich gibt, können Interessierte am Mittwoch, 26. April, bei einem Rundgang mit den Stadt-Mitarbeiterinnen Jasmin Klerckx und Maria Posthumus erkunden. Die Teilnehmer sollen bewerten, wie barrierefrei der Stadtteil für Menschen ist, die mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind, und zudem Verbesserungsvorschläge entwickeln. Der Rundgang ist eine der Veranstaltungen, die Nettetal in einer Aktionswoche zum Thema „Zukunft barrierefrei gestalten“ anbietet. Diese findet rund um den 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, statt.