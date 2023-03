Aktionstag in Nettetal Diese einfachen Übungen helfen gegen Rückenschmerzen

Rückenschmerzen? Hat die Testperson selten. Übungen für die Rückengesundheit? Macht sie noch seltener. „Die paar Übungen“, denke ich mir – wird mit 23 Jahren wohl kein Problem sein. Probieren wir also einfach mal aus, was Kolja Richter, Diplom-Sportwissenschaftler und Betriebsleiter des Gesundheitszentrums „Nettevital“ des städtischen Krankenhauses zur Vorbeugung empfehlen kann. Ein Selbstversuch passt auch in die Zeit, denn am 15. März kann sich bei Nettevital jeder von Experten kostenlos beraten lassen. Den 15. März hat der Bundesverband der Rückenschule nämlich zum „Tag der Rückengesundheit“ erkoren und da macht auch Nettetal mit.