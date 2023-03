Nettetal-Tag fiel ziemlich ins Wasser Kunden konzentrierten sich aufs Einkaufen

Die sechste Auflage des Nettetal-Tags am Sonntag stand eher unter dem Motto „Nass – statt Fit in den Frühling“. Auch wenn viele Programmpunkte in den Ortskernen von Lobberich, Breyell und Kaldenkirchen wegen des schlechten Wetters ausfallen mussten, war die Stimmung unter den Besuchern gut.