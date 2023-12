Lärmaktionsplan für die Stadt Wo in Nettetal der Verkehr besonders laut ist

Den Großstädter, der nach Nettetal kommt und etwa über die Hinsbecker Höhen spaziert, wird es verblüffen: In Nettetal gibt es keine ruhigen Gebiete, die nicht von Lärm aus Verkehr, Industrie und Gewerbe betroffen sind. Was so im Entwurf für einen neuen Lärmaktionsplan für die Stadt Nettetal steht, ist auch ein Resultat der Definition. Ruhige Gebiete müssen demnach mindestens vier Quadratkilometer groß sein und der Lärm sollte dort weniger als 45 Dezibel betragen – was in etwa dem Geräuschpegel in einer ruhigen Wohnung entspricht und damit auch in Nettetal die Zahl der ruhigen Gebiete auf null reduziert. Kaum verblüffend ist jedoch für Stadtverwaltung und Politik, was ein Aachener Planungsbüro als Ergebnis seiner Untersuchungen in den Entwurf des neuen Lärmaktionsplanes geschrieben hat. Demnach liegen besonders vom Lärm des Straßenverkehrs betroffene Gebiete im Ortskern von Breyell und am Rand von Leuth.