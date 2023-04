Viel Programm am 23. April Aktionen und Pflanzenbörse auf Naturschutzhof

Der Naturschutzhof im Sassenfeld startet am Sonntag, 23. April, in die Frühlingssaison. Von 10 bis 17 Uhr können sich Besucher über Obstbaumveredlung informieren. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Tipps zum Pflanzen und Pflegen von Obstbäumen und Hinweise zu Fördermöglichkeiten, um 14 Uhr Informationen über Honig- und Wildbienen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst um 15 Uhr wird um 16 Uhr ein Wildkräuterspaziergang angeboten. Außerdem gibt es an diesem Tag Wissenswertes unter anderem zu Fledermäusen und Fairtrade zu erfahren.