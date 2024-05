Aktionen zu Pfingsten in Nettetal Landschaftshof Baerlo erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Was Tüffers besonders freut: Es sind auch junge Leute neu hinzugestoßen. Zum Beispiel Jutta Houben (36) und Oliver Besemer (25), die vier Tage vor der Veranstaltung am Pfingstsonntag gerade damit beschäftigt sind, mit Putzlappen an Tischen herum, die ihnen nicht einmal bis zur Hüfte reichen. Kinder sollen daran am Sonntag Platz nehmen, wenn es auf dem Hof unter anderem etwas über Bienen zu lernen gibt. Ein solcher Putzdienst gehört dazu, wenn er nötig ist, aber er ist nicht der eigentliche Grund, warum die beiden Jutta Houben zu der Gruppe gestoßen ist. „Ich wollte Korbflechten lernen. Und dann bin ich einfach hier vorbei gefahren, habe die Leute getroffen und gesagt: Ich muss dringend Korbflechten lernen“, erzählt die 36-Jährige. Sie hatte von ihrem Vater gehört, dass es auf dem Hof noch einen Mann gebe, der das Handwerk beherrsche. Auch Oliver Besemer, der sich mit IT auskennt und ein Faible für Bio-Landwirtschaft hat, findet diese alte Handwerkstechnik faszinierend. Er hat durch Kontakt zu Houben zu der Gruppe gefunden.