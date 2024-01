Sanierungs-Projekt in Nettetal Likör kommt jetzt mit Holz der Alten Kirche

Eine Veränderung ist indes beim Kostenpflichtiger Inhalt Klemp-Dröpken eingetreten. Wer den Marillenlikör in der Talwürze erwirbt, findet kein Steinchen mehr, das im Stoffbeutel an der Flasche festgebunden ist. Die Klinkersteine der Alten Kirche, die noch von den Arbeiten in den 1990-er Jahren stammen und die von Antonius Kiwall in kleine Stücke geschnitten wurden, sind alle an den Mann gebracht. Damit sind die Flaschen, die diesen Stein tragen zu echten Raritäten geworden. Statt des Steinchens tragen die Flaschen jetzt ein Stückchen Eichenholz. Das stammt ebenfalls aus der Alten Kirche. Es handelt sich um Original-Bauholz aus der gleichen Bauphase wie die Steine. „Wir lagern das Holz bei uns im Keller. Mein Mann Marko sägt es in kleine Würfel. In jedes Stück bohrt er ein Loch, durch das ein Stück Kordel gezogen wird, mit der wir das Holzstück am Flaschenhals festbinden“, sagt Funken-Scholz.