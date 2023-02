Goldene Hochzeit in Nettetal Tanz hatte glückliche Folgen für Agnes und Leo Vriens

Weil es zwischen beiden bei dem Tanztee sofort „funkte“ und sie so gut harmomierten, dass sie 1973 ein Ehepaar wurden, wird am Samstag, 11. Februar, im Haus Milbeck Goldene Hochzeit gefeiert – mit drei Töchtern und deren Ehemännern sowie den fünf Enkelkindern, mit Nachbarn, Freunden und Bekannten. Schon am Donnerstag, 9. Februar, findet um 19.30 Uhr das Ständchen statt, zu dem alle Freunde und Bekannte eingeladen sind.