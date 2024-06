Ärgernis in Nettetal Kot, Müll und Lärm im Gewerbegebiet – „Die Situation ist eskaliert“

Wenn Marco Majewski morgens mit dem Hund spazieren geht, nimmt er oft einen Müllsack mit. Nicht etwa, weil Müllsammeln sein Hobby wäre; und professioneller Müll-Werker ist der Nettetaler auch nicht. Majewski räumt vielmehr den Müll weg, den Lastwagenfahrer im Gewerbegebiet Am Herrenpfad-Süd in Kaldenkirchen hinterlassen haben. Mit dem Abfall auf der Straße und in Grünstreifen sollen die Kunden von Majewskis Fitness-Studio am Ende eines Wendehammers nicht konfrontiert werden: Zigarettenkippen, Rückstände, die nach der Benutzung eines Grills zurückbleiben, Kondome und was sonst nach an Unrat anfällt, wenn Brummikapitäne an Wochenenden den Herrenpfad während der Fahrverbots-Zeiten als Dauerparkplatz nutzen. Weil Toiletten fehlen, so Majewski, schlagen sich Fahrer notgedrungen ins Gebüsch. „Seit Jahren wird über dieses Problem gesprochen und diskutiert, jedoch ohne greifbare Ergebnisse. Es ist offensichtlich, dass sich die Stadt bisher nicht ausreichend um dieses Problem gekümmert hat, was zu einer Eskalation der Situation geführt hat“, sagt der Nettetaler.