Erneuerung eines Radwegs in Nettetal Baustelle an Kreisstraße macht weiter Ärger

Und in der Tat: Schon auf Höhe der Einmündung „Zum Wedenhof“ verrammeln rot-weiße Absperrgitter den Radweg. Eine Fahrt über die K 3 und dann die Straße „Am Wittsee“ zu dem beliebten Ausflugsziel See ist mit dem Rad also verwehrt. „Vor allem für Ortsunkundige ist es schwierig, sich einen Umweg durch Leuth zu suchen“, sagt Ridder. Dass der Radweg reparaturbedürftig ist, meint auch er. Sinnvoller wäre es aber wohl, den Radweg in Zeiten, in denen nicht daran gearbeitet werde, freizugeben, findet der Ortsvorsteher.