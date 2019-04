Unmut über Unrat in Nettetal : Ärger über achtlos weggeworfenen Abfall

NETTETAL Der Kaldenkirchener Hans-Gerd Braßler ärgert sich über weggeworfenen Müll. Er schlägt den Einsatz von Müllsaugern vor wie es in den Niederlanden geschehe.

Von seinem Haus an der Steyler Straße in Kaldenkirchen bis zum Grenzwald ist es nicht weit. Diesen Weg geht Hans-Gerd Braßler mehrmals in der Woche mit seinem Hund. In der Nähe einer Gaststätte sah er dabei eine Zeit lang eine noch halb gefüllte Kräuterlikör-Flasche am Wegrand. „Eigentlich“, meint er, „hätte die doch längst einer von den Häusern in der Nähe aufheben und entsorgen können.“ Er hat es schließlich getan. Aber dem Hundefreund fallen überall in Feldern und an Wegrändern Plastikfetzen und Flaschen, aus Kunststoff oder Glas, auf. Er sieht die Stadt in der Pflicht – und nicht nur dann, „wenn es gar nicht anders geht“.