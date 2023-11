Tannen, Adventsmarkt, Lichterglanz So bereitet sich Nettetal auf leuchtende Weihnacht vor

Nettetal · Adventsmarkt in Lobberich, neue Beleuchtung in Kaldenkirchen – die Vorweihnachtszeit und das Fest sollen wieder stimmungsvoll werden. Auch andernorts in der Stadt laufen die Vorbereitungen.

14.11.2023 , 14:00 Uhr

Der Adventsmarkt in Lobberich im vergangenen Jahr: Damit es zum Fest 2023 wieder schön wird, sind in den Stadtteilen unterschiedliche Initiativen schon aktiv. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Heribert Brinkmann