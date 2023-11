Lichtshows in Nettetal Lukas Hauertz erhellt den Advent mit Licht-Shows

Im Advent muss es leuchten, mindestens mit Kerzen. Aber für etliche Zeitgenossen muss das Lichterspiel auch blinken, flackern und bunt pulsieren. Erleuchtung gibt es im Advent auch in der Alten Kirche. Freilich in erhabenerer Form als in manchem deutschen Vorgarten. „Mit der Lichtshow in einer Techno-Disko hat es auch nichts zu tun“, sagt Lukas Hauertz. Der 24-jährige Lobbericher will an den Tagen des Adventsmarkts in Lobberich vielmehr eine Illumination in der Alten Kirche bieten, die Filmmusik begleitet und auf den Kirchenraum abgestimmt ist. Die Shows werden am Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 20 Uhr zur vollen Stunde starten, am Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Sie dauern 20 Minuten und weil es eine schöne Bescherung sein soll, ist der Eintritt dazu für die Besucher frei.