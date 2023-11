Weihnachtszeit in Nettetal Auch Breyells Adventsmarkt hat neue Beleuchtung

Eine Premiere gab es im Advent in Breyell schon im vergangenen Jahr: Da fand der Adventsmarkt nicht mehr in der Fußgängerzone statt, sondern erstmals auf dem Lambertimarkt. In diesem Jahr wird es eine weitere Premiere geben: eine neue Beleuchtung, für die der Verkehrsverein Breyell und Geschäftsleute sorgen. „Dezente Lichterketten auf pyramidenförmig beschnittenen Bäumen“, so beschreibt Stefan Terporten, frisch gewählter neuer Vorsitzender des Vereins, was die Breyeller und ihre Gäste erwartet.