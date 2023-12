Stadtgespräch in Nettetal Advents-Stimmung allerorten – und die Narren tanzen

Durch das Programm führte Jürgen Hova mit Erläuterungen zu einigen der vorgetragenen Stücke. Wie er erzählte, begannen die Proben zum Weihnachtskonzert im brütend heißen Sommer bei 32 Grad. Sich dabei auf weihnachtliche Klänge einzustellen war gar nicht so einfach. In gut vier Monaten wurden zwölf Musikstücke, von „Joy to The World“ über „Let it Snow“ und „Rudolph, the Red Nosed Reindeer“ bis „Winter Wonderland“, einstudiert und nun beim Konzert vorgetragen. Zum Abschluss durften dann alle Besucher bei „Oh, du Fröhliche“ und „Oh, Tannenbaum“ mitsingen.