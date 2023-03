Konzert-Marathon in Nettetal Kaldenkirchen feiert nach langer Pause wieder ein Kneipenfestival

Am Samstag ist es endlich so weit: Acht Kneipen beherbergen acht Bands, von Techno über Rock bis Reggae ist alles vertreten: Kapelle „#3“ kombiniert im „Noa“ Reggae- und Ska-Elemente mit witzigen deutschen Texten zu einem tanzbaren Musikmix; der Düsseldorfer Fabian Haupt stimmt in der „Alten Fabrik“ mit seinem Storytelling-Pop ruhigere Töne an. Im „Paradice“ legt TurboKevin harten Techno auf. Mit den Texmex-Rockern „Bucket Boys“ im „Tach!“ und den Nettetaler Urgesteinen „UPS“ sind im ESV Clubheim zwei erfahrene Bands dabei. Rockabilly und Bluestrash bringen zwei Ein-Mann-Bands mit, die sich an diesem Abend zu einer Zwei-Ein-Mann-Band formiert haben: „Slin & Big Uke“ spielen im „Quartier Latin“. In der Gaststätte „Zur Mühle“ sind „Musik For The Kitchen“ mit ihrem handgemachten Sound aus Kontrabass, Schlagwerk, Gitarre, Akkordeon und Männergesang zu hören. „Toeffte“, im „Club Napoleon“ anzutreffen, serviert Rock, Pop und Schlager.