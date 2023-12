Im kommenden Jahr Nettetal erhöht Abwassergebühren und Friedhofsgebühren

Etwas mehr bezahlen müssen Bürger ab dem kommenden Jahr auch in vielen Fällen für Beerdigungen und Gräber. Wie viel mehr, hängt von der gewählten Bestattungsform ab. Wenn man die „Nutzungsgebühr“ oder den Kauf eines „Nutzungsrechts“ für eine der unterschiedlichen Grabformen, die Bestattungskosten sowie die Nutzung einer Friedhofskapelle jeweils addiert ergibt sich beispielsweise: Eine Bestattung in einem Reihengrab wird 2024 dann 2555 Euro kosten und damit um 3,15 Prozent teurer sein als bisher. Das ist die höchste Steigerung bei den verschiedenen Bestattungsformen. Am anderen Ende der Skala liegt eine Beerdigung in einer Urnenstele, die als einzige Bestattungsform sogar minimal billiger wird: Die Kosten dafür sinken um 0,27 Prozent auf 3276 Euro.