Drogenschmuggel in Nettetal : 1,7 Kilogramm Marihuana gefunden

Nettetal Die Bundespolizei hat den Grenzverkehr aus den Niederlanden genau im Blick. Bei einer Kontrolle eines Fahrzeuges an der A 61 in Höhe Ausfahrt Nettetal wurden die Beamten wieder fündig. Zwei junge Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache nach Kempen gebracht.

(hb) Am Mittwoch um 14.45 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn A 61 an der Anschlussstelle Nettetal zwei Syrer (19 und 22 Jahre) in einem in Ludwigshafen zugelassenen 5er BMW nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Beamten nahmen nach dem Öffnen der Fahrzeugtüren starken Marihuanageruch wahr. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle wurden hinter dem Bordcomputer 7000 Euro Bargeld und in einem mitgeführten Bassverstärker 1,7 Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.