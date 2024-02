Karneval 2024 in Nettetal 900 Arbeitsstunden für den Prinzenwagen

Noch stehen sie alle verborgen in diversen Hallen und Scheunen – die Wagen der Karnevalsgesellschaften, die am Tulpensonntag in einer Woche durch die Straßen von Lobberich ziehen werden, heiß erwartet von den vielen Jecken am Straßenrand. Bis auf kleine Nachbesserungen sind die Zugwagen fertig, nur das Wurfmaterial in Form von Kamelle, Popcorn oder Waffeln muss noch auf den Wagen verteilt werden.