Unfall in Nettetal 88-jährige Autofahrerin kollidiert mit Fahrrad

Am Freitag zeigte nach Angaben der Polizei eine 88-jährige Nettetalerin an, dass sie am Vorabend gegen 23 Uhr mit ihrem Auto von der Kölner Straße in die Straße Bruch habe abbiegen wollen. Verkehrsbedingt musste sie jedoch warten. Beim Wiederanfahren sei sie, so erklärte sie der Polizei, leicht mit einem Fahrradfahrer kollidiert, einem jungen Mann, etwa 25 Jahre alt. Man habe sich vor Ort darüber verständigt, dass niemandem etwas passiert sei, und sei weitergefahren.