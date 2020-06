Unfall in Nettetal : Mit 1,6 Promille im Graben gelandet

Unfall in Nettetal

Die Polizeibeamten konnten das in den Graben gefahrene Auto bergen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hinsbeck Ein 68-jähriger Autofahrer aus Kevelaer fuhr am Mittwoch sein Auto auf der Krickenbecker Allee in den Graben. Der alkoholisierte Autofahrer schaffte es nicht, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück zu lenken.

Nach einer Alkoholfahrt hat ein 68-jähriger Autofahrer aus Kevelaer seinen Führerschein verloren. Sein Auto geriet am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in Nettetal auf der Krickenbecker Allee von der Fahrbahn ab und blieb in der abschüssigen Böschung stecken. Die Polizei konnte das unbeschädigte Fahrzeug bergen. Der Fahrer gab zu, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Er hatte einen Promillewert von 1,6. Der Mann musste mit zur Blutprobe.