Nettetaler Einheit zieht Bilanz 68 Einsätze für Hinsbecks Feuerwehr

Der stellvertretenden Löschzugführer Jens Pfeil-Schneider erinnerte an die wichtigsten Momente des vergangenen Jahres mit einem Bildervortrag. Zwei Höhepunkte waren der Tag der offenen Tür sowie die Nikolausfahrt für die Kinder der Mitglieder des Löschzugs. Beide Traditionen konnten im vorigen Jahr nach längerer Pause wieder aufgenommen werden. Weitere wichtige Punkte waren größere Einsätze, die der Löschzug im letzten Jahr abgearbeitet hatte. Dazu gehörten der Waldbrand in Herongen, sowie ein Wohnungsbrand an der Schloßstraße.