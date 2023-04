Engagement in Nettetal 40 Feuerwehrleute gehen jetzt in den Einsatz

40 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen legten jetzt ihre praktische Prüfung zum Grundlehrgang Truppmann 1 und Truppmann 2 ab. Abgenommen haben die Prüfungen vom Hans Konrad Funken, Leiter der Feuerwehr Grefrath, dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Nettetal Dennis Feldges sowie den beiden Lehrgangsleitern Jürgen Zoers (TM1) und Michael Thönissen (TM2) und allen Ausbildern, die in den vergangenen Wochen die Einsatzkräfte sowohl in Theorie als auch in Praxis geschult haben.