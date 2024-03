Sanierte Immobilie in Nettetal Wie aus einem 300 Jahre alten Haus ein gemütliches Heim wird

Nettetal-Hinsbeck · Ille und Hubert Janke-Lowis wollten ein Haus mit Geschichte. An der Bergstraße in Hinsbeck fanden sie ihr 300 Jahre altes neues Zuhause. Sie steckten viel Arbeit und Zeit in die Renovierung. Dabei erlebten sie manche Überraschung.

15.03.2024 , 12:07 Uhr

Die Balken, die in früheren Zeiten verkleidet waren, weil sie als unschön galen, geben den Räumen besonderes Flair. Foto: Heinz Koch

Von Heinz Koch