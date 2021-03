Vater aus Nettetal in Auslieferungshaft : 30-Jähriger wegen Misshandlung der Tochter verhaftet

Vater aus Nettetal in Auslieferungshaft

Ende vergangener Woche nahm die Polizei einen 30-jährigen Mann in Nettetal fest. Er wurde mit internationalem Haftbefehl von den Niederlanden gesucht. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Noch sind die Hintergründe der Tat nicht bekannt. Am Montag informierte die Polizei im Kreis Viersen, dass ein 30-jähriger Nettetaler wegen Kindesmissbrauchs in den Niederlanden verhaftet wurde.

Den Fahndern des KK 4 ist Ende vergangener Woche die Festnahme eines mit internationalem Haftbefehl gesuchten Deutschen gelungen. Der 30-jährige Nettetaler steht im Verdacht, seine achtjährige Tochter in den Niederlanden schwer misshandelt zu haben, wodurch sie lebensbedrohliche Verletzungen erlitten haben soll. Die niederländische Justiz hatte die Auslieferung des Verdächtigen beantragt. Der Deutsche befindet sich seit Freitag in Auslieferungshaft. Die Verhaftung erfolgte nach Auskunft der Polizeibehörde des Kreises Viersen auf Veranlassung der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Zu den Beschuldigungen aus den Niederlanden wurde bisher noch nichts mitgeteilt. Auch nicht, wann der Nettetaler in die Niederlande überstellt wird.