Open-Air Event in Nettetal In diesem Sommer wohl kein Kino am De Wittsee

Gerd Wagner war in den vergangenen Jahren zu einer prägenden Figur im kulturellen Leben der Stadt geworden. Von seinem größten Erfolg, dem Sommerkino am See, wird es 2023 keine Neuauflage mehr geben. 2021 startete das Event-Team Venten und Wagner das Open-Air-Kino am De Wittsee, unterstützt von Karl Kummer, Betreiber des Restaurants am De Wittsee. Die Veranstaltung wurde ein Erfolg und 2022 mit dem Heimatpreis der Stadt ausgezeichnet. Jetzt ist Jan Venten, bislang für die Technik zuständig, nach Ulm gezogen. „Alleine kann und will ich das nicht machen“, sagt Gerd Wagner. Wenn es bei dieser personellen Lage bleibt, wird es in diesem August kein Open-Air-Kino am See mehr geben.