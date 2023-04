Landstraße in Nettetal Auto stößt frontal mit Lkw zusammen – zwei Schwerverletzte

Das Auto war nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 20. April, gegen 13.50 Uhr auf der Landstraße 373 in Richtung Kreisverkehr Johannesstraße unterwegs. Am Steuer saß ein 65-Jähriger aus Grefrath. In einer lang gezogenen Rechtskurve geriet der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Lastwagen zusammen.