Lobbericher festgenommen : 17 Jahre alter Intensivtäter in Untersuchungshaft

Lobberich Fahndungserfolg für die Polizei: Kurz nachdem das Jugendschöffengericht Krefeld einen Haftbefehl ausgestellt hatte, konnte der 17-jähriger Lobbericher in Viersen festgenommen werden. Er ist jetzt in U-Haft.

) Am Dienstag hat das Jugendschöffengericht Krefeld einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 17-jährigen Intensivtäter aus Lobberich ausgestellt. Der Jugendliche fiel in der Vergangenheit wegen 13 Taten - zumeist Gewaltdelikte - auf. Noch am gleichen Tag nahmen ihn Fahnder der Kripo in der Viersener Innenstadt fest. Der 17-Jährige hatte zwar keinen Ausweis dabei, war jedoch im Besitz einer geringen Menge Marihuana. Am Mittwoch ordnete das Amtsgericht Krefeld bei der Vorführung des Nettetalers Untersuchungshaft in einer Jugendarrestanstalt an.