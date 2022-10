Untersuchung in Nettetal : So werden 1500 Strommasten gecheckt

Nettetal Steht der Strommast noch sicher? Oder leidet das Holz unter Pilzen und Löchern? Zurzeit untersuchen Fachleute die 1500 Freiland-Strommasten im Stadtgebiet Nettetal. Warum die Experten immer einen Spaten dabei haben.

Dafür werden die Holzmaste in etwa einem Meter Höhe und im Bodenbereich angebohrt. Aus dem Bohrwiderstand ergibt sich eine Kennlinie, aus der sich der Zustand des Holzes ablesen lässt. „Die Hauptursachen für schlechte Standfestigkeit sind Fäule und Anfahrschäden“, weiß Mitarbeiter Jörg Sparmann. „Durch Anfahrschäden dringt Feuchtigkeit in das Holzinnere ein, das Holz verfault.“

Netz 1995 haben die Stadtwerke Nettetal das Stromnetz von RWE übernommen. Der Strom wird über die Umspannwerke in Breyell und Schaphausen übernommen und über Trafostationenverteilt. Das Stromnetz in Nettetal ist etwa 860 Kilometer lang. Der größte Teil besteht aus Erdkabeln.

Das Tückische: Die Mängel sind oft von außen nicht erkennbar. „Unsere Messungen zeigen, ob der Mast noch standfest ist oder nicht“, so Sparmann. Schwach werden die Masten auch bei Käfer- und Pilzbefällen „oder durch den Specht, der riesige Löcher in das Holz macht“, erklärt Seyfferth.

Insgesamt werden 1500 Holzmasten im Stadtgebiet untersucht: „Die Stromkreislänge mit Freileitungen beträgt etwa 37,5 Kilometer in der Mittelspannung und 21,5 Kilometer in der Niederspannung“, erklärt Sigrid Rautenberger von den Stadtwerken Nettetal. „Damit betreiben wir ein 60 Kilometer langes Freileitungsnetz.“ Das Nettetaler Freileitungsnetz wird zukünftig abgebaut und durch Erdkabel ersetzt. In den vergangenen 15 Jahren wurde die Netzlänge bereits mehr als halbiert. „Wir planen weiterhin, Freileitungen durch Erdkabel zu ersetzen“, so Rautenberger. Die Fachfirma überprüft auch jene Leitungsmasten, die abgebaut werden sollen.