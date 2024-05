Ehrenamt in Nettetal Pfadfinderin weist Wege zu Werten und Gemeinschaft

Der Pfadfinderstamm „Noah“-Nettetal gehört dem Bund Europäischer St. Georgs-Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BESP) an und ist zudem auch offizielles Mitglied des internationalen Dachverbandes WFIS, dem World Federation of Independent Scouts. Der Stamm selbst fühlt sich in allen Stadtteilen Nettetals zu Hause. Man pflegt eine enge Kooperation sowohl mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Anna in Schaag als auch mit der evangelischen Kirche Lobberich-Hinsbeck. Wer sich für die Pfadfinder vom Stamm Noah interessiert, sei es Pfadfinder zu werden oder sich ehrenamtlich in der Gruppenarbeit zu engagieren, findet ein Kontaktformular auf der Internetseite www.stamm-noah.de. Hier findet man unter dem Menu auch die Rubrik Neuaufnahmen.