Nettetals Ehrenbürger Karl Reulen Der Bürgermeister der Einheit wäre jetzt 100 Jahre alt geworden

Reulen wurde in Aachen geboren und nach dem Abitur 1944 in Herzogenrath zur mathematisch-physikalischen Reichsanstalt in Berlin dienstverpflichtet. Nach dem Krieg nahm er in seiner Geburtsstadt ein Studium der Mathematik und Physik an der Technischen Hochschule auf. Von 1951 an arbeitete er drei Jahre als Mathematiker und Marktanalytiker in der Plüschweberei Grefrath. 1954 wurde er Lehrer, zunächst unterrichtete er Mathematik und Physik am Pro-Gymnasium Lobberich, danach zehn Jahre an der Marianne-Rhodus- Schule Krefeld. Ab 1965 bis zu seinem Ruhestand 1989 leitete er die Johannes-Kepler-Realschule in Süchteln.