Schwimmbad in Nettetal : Nette-Bad öffnet am Montag wieder, Finlantis am Dienstag

Nette-Bad öffnet am Montag wieder, Finlantis am Dienstag

Schwimmbad in Nettetal

Geimpfte, Getestete und Genesene können ab Montag, 14. Juni, wieder das Nette-Bad in Kaldenkirchen besuchen. Foto: Stadtwerke Nettetal

Kaldenkirchen Am Montag, 14. Juni, öffnet das Nette-Bad wieder. Die benachbarte Saunalandschaft empfängt ab Dienstag, 15. Juni, ihre ersten Gäste. Für Besucher gelten aber bestimmte Auflagen.

„Nach der Corona-Zwangspause dürfen wir in unserem Kaldenkirchener Hallenbad und der Saunalandschaft Finlantis wieder Gäste willkommen heißen“, freut sich Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Dieling. Betriebsleiter Thomas Lamers: „Bahnen schwimmen und Saunieren ist dann zunächst unter bestimmten Auflagen wieder möglich.“ Einlass erhalten nur Getestete, Geimpfte oder Genesene. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Testpflicht befreit. Die Nachweise über den Test, die Impfung oder die Genesung müssen in digitaler oder Papierform in Kombination mit einem Lichtbildausweis vorgelegt werden.