Autos stoßen frontal zusammen : Vier Verletzte bei Unfall auf B221

Nettetal Bei einem Überholmanöver im Berufsverkehr stießen auf der B221 zwei Autos frontal zusammen. Vier Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Die Bundesstraße wurde für den Verkehr voll gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagmorgen in Nettetal drei Menschen schwer verletzt worden, ein weiterer erlitt leichte Verletzungen. Gegen 7.15 Uhr waren auf der B221 zwischen Kaldenkirchen und Leuth drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach, der in Richtung Leuth unterwegs war, hatte im Berufsverkehr nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Ende einer leichten Rechtskurve einen oder mehrere vor ihm fahrende Wagen überholt. Ein entgegenkommender 59-jähriger Autofahrer aus Rheinberg wich dem 20-Jährigen aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In Folge der ersten Kollision stieß der Wagen des Unfallverursachers mit einem zweiten Auto zusammen, das ebenfalls in Richtung Kaldenkirchen unterwegs war.