Neuansiedlung in Kaldenkirchen Logistikdienstleister ASC will in Nettetal 400 Jobs schaffen

Der geheime Ort, an dem der Weihnachtsmann all die auszuliefernden Pakete lagert, liegt in Nettetal. Auf die Idee kann kommen, wer in diesen Tagen die riesige Halle am Herrenpfad Süd betritt: Pakete, Pakete, Pakete – vorne noch ungeordnet aufgehäuft in metallenen Wagen, weiter hinten fein säuberlich gestapelt in langen Reihen. Pakete, so weit das Auge reicht. Statt Schlitten fahren Gabelstapler umher, die Belegschaft trägt Warnwesten in unterschiedlichen Farben – rote Mäntel und Bommelmützen? Fehlanzeige.