Vorschlagliste für Nettetal Stadt will neuen Straßenbelag für mehr als eine Million Euro

Eine der größten vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen mit 6000 Quadratmetern Fläche ist die Sanierung des Belages eines Teilstücks der Steeger Straße und auf der Kempener Straße in Lobberich zwischen Färberstraße und Ortsausgang. Im Vergleich damit fallen 600 Quadratmeter der Straße „An der Stadtmauer“ von der Grenzwaldstraße bis zum Bäckerei-Parkplatz kaum ins Gewicht. Bellenweg (4000 Quadratmeter) und Brassertweg (1200 Quadratmeter) sollen komplett mit neuer Decke versehen werden. Der parallel zur Autobahn 61 verlaufende Wirtschaftsweg „Windmühlenweg“ soll auf 3000 Quadratmetern eine verstärkte Decke bekommen, ebenso die Krickenbecker Allee in Hinsbeck auf 6800 Quadratmetern zwischen dem Parkplatz an den Krickenbecker Seen und der Ampel an der Bundesstraße. Das würde auch gut zur geplanten Komplett-Erneuerung des Radweges an der Krickenbecker Allee passen, für die die Stadt erhebliche Zuschüsse des Landes NRW bekommt. Auch sonst schneidet Hinsbeck nicht schlecht ab. Auf der Liste der Deckensanierungen stehen auch Marienstraße (3000 Quadratmeter), Oirlicher Straße (1300) und eine Verbindungsstraße (1000).