Kommunalwahl 2020 : Dyck und Jansen widersprechen Kay Gottschalk

Auf die Frage der Rheinischen Post, wer sein Vorbild sei, gab der AfD-Bürgermeisterkandidat Kay Gottschalk Helmut Schmidt an. Foto: dpa/Christoph Soeder

Nettetal Kay Gottschalk, Bürgermeisterkandidat der AfD in Nettetal, hat mit seiner Angabe, Helmut Schmidt sei sein Vorbild, für Empörung bei der Nettetaler SPD gesorgt.

Die Redaktion hat alle vier Bürgermeisterkandidaten in Nettetal gebeten, fünf Fragen kurz zu beantworten. Die Fragen gingen an Bürgermeister Christian Wagner (CDU), Christian Küsters, den Kandidaten des Ampel-Bündnisses aus SPD, Grüne und FDP, Hajo Siemes, WIN-Fraktion, und Kay Gottschalk, Bundestagsabgeordneter der AfD. Dabei wurde auch eine Frage zu Vorbildern gestellt. Gottschalk, der von 1982 bis 1991 Mitglied der SPD war, nannte in seiner Antwort Helmut Schmidt als Vorbild.