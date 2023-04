Todesfall in Nettetal Nach erfolglosen Rettungsversuchen stirbt 67-Jähriger an See

Nettetal · Der Mann wurde am Mittwoch, 5. April, am Boden liegend gefunden. Die Polizei hat weitere Ermittlungen in dem Todesfall angekündigt.

05.04.2023, 16:55 Uhr

Rettungskräfte unternahmen vergeblich Reanimationsversuche. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Aller Einsatz der herbeigeeilten Rettungskräfte erwies sich als vergeblich: Ein 67-jähriger Mann aus Nettetal ist am Mittwoch, 5. April, gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad nahe dem De Wittsee unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Nachmittag weiter mitteilte, fanden Zeugen den Mann neben seinem Fahrrad liegend und alarmierten die Rettungskräfte. „Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann noch vor Ort“, heißt es im Bericht der Polizei. Weitere Ermittlungen sollen nun die Todesursache aufklären. Es gehe dabei um die Frage, ob der Radfahrer an den Folgen eines Sturzes zu Tode kam oder ob er möglicherweise an einer inneren Erkrankung gestorben ist.

(RP)