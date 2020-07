Naturschutz in Nettetal : Auszeichnung für den Naturschutzhof im Sassenfeld

Nettetal Der Naturschutzbund NRW verlieh dem Naturschutzhof Nettetal die Plakette „schmetterlingsfreundlicher Garten“. Damit wird der jahrelange Einsatz für die heimische Schmetterlingsvielfalt gewürdigt.

Das Projekt besteht aus verschiedenen Teilbereichen: Im Sommer wird eine Falterzählaktion durchgeführt. Sie hat am 15. Juni begonnen und läuft noch bis zum 15. Juli. Alle Schmetterlingsfreunde sind aufgerufen, Schmetterlinge zu zählen. Ob im Garten, in öffentlichen Grünanlagen oder beim Warten an der Bushaltestelle – gezählt werden kann überall und so oft wie möglich. Ziel dieser Zählaktion sind vergleichbare Zahlen, die über die Jahre Trends anzeigen können. In diesem Jahr hat der Nabu die Masseneinwanderung der Distelfalter festgestellt.