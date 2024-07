Das Programm im August Lüttelforst lädt zu Natur- und Kulturtagen ein

Die Bank am Wegesrand wird zur „Mondbank“, der Horizont zur Leinwand. Während wir auf das Naturschauspiel „Mondaufgang“ warten, diskutieren wir über Wege unserer Annäherung an den Mond: Der biblische Jakob erträumte sich eine Leiter zum Himmel, die Jakobsleiter. Für den Astronomen des Kaisers, Johannes Kepler, öffnete sich ein Zauberbuch, das ihn zum Mond führt. Und wir...?

Termin: Montag, 19. August, 20 Uhr, Sonnenuntergang ca. 21 Uhr, Treffpunkt: Bank Ecke Kammelsweg-Querweg oberhalb von Radknotenpunkt 29 am Rastplatz Kammelseck in Lüttelforst